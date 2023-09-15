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Почеттино — об отсутствии «Челси» в еврокубках: так лучше для команды, у нас много травм

Почеттино — об отсутствии «Челси» в еврокубках: так лучше для команды, у нас много травм
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мнением насчёт того, что лондонский клуб не сыграет в еврокубках в текущем сезоне.

«Так лучше для команды. Сейчас у нас небольшой состав, поскольку много травмированных. Важно, что теперь мы сможем восстановиться и стать конкурентоспособными. Обычно «Челси» попадает в Лигу чемпионов, но сейчас не в моих силах изменить эти обстоятельства. Наверняка мы будем участвовать в еврокубках в следующем сезоне», – приводит слова Почеттино BBC.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Челси» занял 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и впервые за семь лет не сыграет в еврокубках. В нынешнем сезоне, лондонский клуб после четырёх туров набрал четыре очка и также располагается на 12-й строчке.

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