Агбонлахор — о матче «Юнайтед» с «Брайтоном»: Каземиро выглядел так, как будто ему 45 лет

Бывший нападающий «Астон Виллы» Гэбриэл Агбонлахор поделился впечатлениями от поражения «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:3).

«Даже не знаю, с чего мне начать. У «Брайтона» было 659 передач на «Олд Траффорде». Было больше ударов в створ, больший процент владения мячом. Для «чаек» это была прогулка в парке. Я смотрел игру и ни разу не почувствовал, что «Брайтон» способен отдать пас назад. Независимо от того, кто оказывал давление на футболистов «чаек», им было так легко доходить до ворот и создавать моменты. Это было похоже на тренировочную игру, особенно во втором тайме. Каземиро, играя в полузащите, выглядел так, как будто ему было 45 лет, в этом матче. Его пришлось заменить на 65-й минуте на молодого парня Ханнибала из-за того, что он был настолько плох», – цитирует Агбонлахора talkSPORT.