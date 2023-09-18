Михаил Галактионов подвёл итоги летнего трансферного окна для «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвёл итоги летнего трансферного окна для железнодорожников.

«Какую позицию лично я бы хотел усилить, исходя с рынка свободных агентов? Мы уже говорили о том, какие позции, на наш взгляд, могли быть усилены. Если будут игроки, которые вытолкнут команду вперёд с точки зрения мастерства, класса, своего опыта, а также будут подходить по соотношению цены и качества, клуб их рассмотрит.

Если подводить итоги трансферного окна, работа в любом случае идёт. Довольны мы или нет — это неправильная формулировка. Тимур Сулейманов перешёл к нам в последний день. Сильянов вернулся? Это мы его вернули, он игрок, который принадлежал «Локомотиву». Сильянов захотел сюда вернуться, мы хотели его видеть. У «Ростова» была опция выкупа, они его не выкупили. Не знаю, по каким причинам: не захотели, отказались, не нашли возможность — сложно сказать. Все факторы совпали: сам игрок захотел вернуться, но и мы были рады его видеть», — сказал Галактионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.