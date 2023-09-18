Нигматуллин: «Спартаку» предстоит проделать работу над ошибками. Пока не чемпионская игра
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Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин считает, что московский «Спартак» не показывает чемпионскую игру. В то же время экс-футболист отметил прогресс в игре красно-белых.
«Спартак» выиграл после паузы в своих победах. Последнее время был неудовлетворительный результат у команды. Но в матче с «Сочи» удалось победить, пусть и в такой игре. Моменты были у «Спартака», могли забить раньше, но победителей не судят. Им ещё предстоит проделать работу над ошибками. Пока это не чемпионская игра, но уже двигаются вперёд», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
«Спартак» набрал 13 очков в 8 матчах нового сезона РПЛ и занимает 6-е место в турнирной таблице.
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