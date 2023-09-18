Гендиректор «Спартака»: будем модернизировать манеж в Сокольниках и строить манеж в Тушино

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о планах строительства спортивной инфраструктуры.

«Что будет на объектах на территории спортивного комплекса в Сокольниках? Это самый важный вопрос, для нас это важное событие. В Сокольниках планируется серьезная модернизация базы — там останется академия, мы станем улучшать качество инфраструктуры, увеличить количество полей. Что будет с манежем? Будем модернизировать манеж в Сокольниках, будем строить манеж в Тушино.

У нас обширные планы. По времени — это серьёзный значимый проект, горизонт — два-три года. Есть ли новости по возможности возобновления проекта «Спартак-2»? Официального решения не принято, но мы по-прежнему рассматриваем такую возможность», — приводит слова Малышева «РБ Спорт».