Куртуа: надеюсь, что смогу провести какое-то количество матчей до конца текущего сезона

Травмированный голкипер «Реала» Тибо Куртуа оценил свои шансы сыграть в этом сезоне.
«Восстановление передней крестообразной связки занимает 7-9 месяцев. К маю пройдёт 8 месяцев. Так что я не знаю. Прежде всего, я должен чувствовать себя полностью готовым. Надеюсь, что смогу провести какое-то количество матчей до конца текущего сезона», — приводит слова Куртуа Madrid Xtra.
За мадридский «Реал» Куртуа выступает с лета 2018 года. В составе столичного клуба бельгиец дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира по футболу. В прошлом сезоне Ла Лиги Куртуа провёл 31 матч и пропустил 29 голов. Сообщалось, что из-за травмы голкипер может пропустить весь сезон.
Куртуа («Реал Мадрид») парирует пенальти от Весги
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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