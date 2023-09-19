Тренер «Марселя» Марселино объявил игрокам, что покидает клуб спустя 3 месяца работы

Главный тренер «Марселя» Марселино Тораль, в минувшем июне пришедший на смену Игору Тудору, объявил игрокам о своём уходе из марсельского клуба. Об этом информирует L’Equipe.
По сведениям источника, 58-летний специалист сообщил футболистам «Марселя» о своём намерении уйти сегодня утром, 19 сентября. Марселино решил покинуть клуб из-за вылета команды из Лиги чемпионов уже в третьем квалификационном раунде турнира, а также из-за недовольства болельщиков уровнем игры, которую демонстрировал «Марсель» в первых турах чемпионата Франции.
Напомним, после пяти игр Лиги 1 «Марсель» набрал девять очков и на текущий момент находится на третьем месте в турнирной таблице.
Ближайший матч «Марселя» состоится в Лиге Европы с командой «Аякс». Игра пройдёт 21 сентября и начнётся в 22:00 мск.
- 19 сентября 2023
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