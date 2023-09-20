«Марсель» объявил об увольнении Марселино спустя три месяца после назначения

Главный тренер «Марселя» Марселино Тораль, который три месяца назад сменил Игора Тудора, покидает свою должность, информирует официальный сайт французского клуба.
В заявлении «Марселя» подчёркивается, что тренер ушёл в отставку по неспортивным причинам.
Ранее сообщалось, что Марселино сам решил покинуть клуб из-за вылета команды из Лиги чемпионов уже в третьем квалификационном раунде турнира, а также из-за недовольства болельщиков уровнем игры, которую демонстрировал «Марсель» в первых турах чемпионата Франции.
Напомним, после пяти игр Лиги 1 «Марсель» набрал девять очков и на текущий момент находится на третьем месте в турнирной таблице.
Ближайший матч «Марселя» состоится в Лиге Европы с командой «Аякс». Игра пройдёт 21 сентября и начнётся в 22:00 мск.
- 20 сентября 2023
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