Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Марсель» объявил об увольнении Марселино спустя три месяца после назначения

«Марсель» объявил об увольнении Марселино спустя три месяца после назначения
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Марселя» Марселино Тораль, который три месяца назад сменил Игора Тудора, покидает свою должность, информирует официальный сайт французского клуба.

В заявлении «Марселя» подчёркивается, что тренер ушёл в отставку по неспортивным причинам.

Ранее сообщалось, что Марселино сам решил покинуть клуб из-за вылета команды из Лиги чемпионов уже в третьем квалификационном раунде турнира, а также из-за недовольства болельщиков уровнем игры, которую демонстрировал «Марсель» в первых турах чемпионата Франции.

Напомним, после пяти игр Лиги 1 «Марсель» набрал девять очков и на текущий момент находится на третьем месте в турнирной таблице.

Ближайший матч «Марселя» состоится в Лиге Европы с командой «Аякс». Игра пройдёт 21 сентября и начнётся в 22:00 мск.

Материалы по теме
Жак Абардонадо станет временным главным тренером «Марселя»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android