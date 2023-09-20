Тороп: с детства люблю Марио Фернандеса. Глубоко внутри тяжело принять переход в «Зенит»

Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп поделился мнением о защитнике санкт-петербургского «Зенита» Марио Фернандесе, бывшем игроке армейцев.

«Как отреагировал на поведение Марио после гола? Возможно, внутри расстроился, что так произошло. Но очень многого не знаю, не могу говорить по этому поводу. В любом случае я смотрел за ним с детства, очень люблю Марио. Но глубоко внутри мне тяжело это принять. Пусть играет в «Зените».

Изменилось ли к нему отношение? Пока не могу ответить на этот вопрос даже сам для себя», — передаёт слова Торопа корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 32-летний Фернандес выступал за ЦСКА на протяжении 10 лет (с 2012 по 2022 год). Правый защитник сыграл за армейцев в 329 матчах, забил 11 голов и сделал 47 результативных передач.