Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Монако» — «Ницца»: Головин заработал пенальти, но Балогун не сумел переиграть вратаря

В эти минуты проходит матч 6-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Монако» и «Ницца». Игру принимает стадион «Луи II» в Монако. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Бенуа Мийо. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 10-й минуте матча Александр Головин заработал пенальти, вынудив сфолить на себе Джордана Лотомба. К «точке» подошёл Фоларин Балогун, но переиграть вратаря не сумел.

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции соперники обменялись выездными победами. В матче 6-го тура, который состоялся 4 сентября, победу на поле «Ниццы» добыл «Монако» (1:0), а во втором круге (25-й тур) встреча команд на «Луи II» завершилась разгромом в исполнении «орлят» (3:0, 26 февраля).

После пяти туров «Монако» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 11 очков. «Ницца» расположилась на четвёртой строчке с девятью очками в активе.