Созин: Бабич — в хорошей форме. А Джикия — лишний вес и травмы, больше лежит, чем играет

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о потере Георгием Джикией места в стартовом составе московского «Спартака».

«Если сравнивать Бабича и Джикию, то Георгий сейчас просто не в оптимальном состоянии. Лишний вес, травмы, он больше лежит, чем играет. Не могу сказать, что Бабич его «съел», но серб приехал из Ла Лиги, он в хорошей форме. Тут нечего предъявлять Абаскалю, с трибуны и по ТВ Бабич просто выглядит лучше. Но когда Джикия вернётся к своей форме, никто от такого игрока отказываться не будет. Могут вместе и два игрока с ведущей левой ногой играть, ничего страшного», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, Срджан Бабич присоединился к московскому «Спартаку» этим летом из «Альмерии». К настоящему моменту сербский защитник провёл за красно-белых три матча и забил два гола, в том числе победный мяч в прошедшем матче 8-го тура РПЛ с «Сочи». Прежде футболист выступал за такие команды, как «Црвена Звезда», «Реал Сосьедад» и «Войводина».