Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: Бабич — в хорошей форме. А Джикия — лишний вес и травмы, больше лежит, чем играет

Созин: Бабич — в хорошей форме. А Джикия — лишний вес и травмы, больше лежит, чем играет
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о потере Георгием Джикией места в стартовом составе московского «Спартака».

«Если сравнивать Бабича и Джикию, то Георгий сейчас просто не в оптимальном состоянии. Лишний вес, травмы, он больше лежит, чем играет. Не могу сказать, что Бабич его «съел», но серб приехал из Ла Лиги, он в хорошей форме. Тут нечего предъявлять Абаскалю, с трибуны и по ТВ Бабич просто выглядит лучше. Но когда Джикия вернётся к своей форме, никто от такого игрока отказываться не будет. Могут вместе и два игрока с ведущей левой ногой играть, ничего страшного», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, Срджан Бабич присоединился к московскому «Спартаку» этим летом из «Альмерии». К настоящему моменту сербский защитник провёл за красно-белых три матча и забил два гола, в том числе победный мяч в прошедшем матче 8-го тура РПЛ с «Сочи». Прежде футболист выступал за такие команды, как «Црвена Звезда», «Реал Сосьедад» и «Войводина».

Материалы по теме
Соболев: не хочу говорить громких слов, что «Спартак» играет супер. Выиграли, идём дальше
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android