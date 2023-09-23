«Я ему голову оторвал бы!» Быстров назвал виновного в поражении «Динамо» от «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров считает, что полузащитник Луис Чавес виновен в единственном пропущенном мяче «Динамо» в матче с красно-белыми, который и решил исход матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, «Спартак» одержал минимальную победу со счётом 1:0.

«Чавес «привёз» гол. Он бежал и рукой махал, а мог сразу включиться. Ты видишь, что твои одноклубники страхуют друг друга, ты куда бежишь, кому рукой машешь, если сам должен был включиться? Если бы он включился, то без проблем бы догнал Бонгонда. Я считаю, что это его гол, он не имеет права так делать, если это настоящий опорник. Я ему голову оторвал бы в раздевалке за такие вещи. Руками он машет!» — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, после результата данного матча «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.