Вильсон Изидор объяснил празднование первого гола за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор рассказал, что означало празднование его первого гола в новой команде в ворота казанского «Рубина» (3:0).
«Что означали эти жесты (Изидор приложил палец к виску и закрыл уши. — Прим. «Чемпионата»)? Как бы объяснить… Когда я подписал контракт с «Зенитом», то получил много сообщений, которые очень меня задели. Поэтому своим празднованием хотел показать тем, кто писал мне, что я не обращаю внимания на их слова. Я просто делаю свою работу и не слышу, что вы там говорите.
Кому посвятил первый гол за «Зенит»? В первую очередь моей семье, моей девушке и моим друзьям, которые мотивируют меня каждый день. А во вторую очередь — Малкому, потому что перед матчем он написал мне: «Сегодня ты забьешь, я уверен». Я подумал: «Хорошо, посмотрим». Оказалось, он был прав, так что я посвящаю этот гол ему», — приводит слова Изидора официальный сайт «Зенита».
- 24 сентября 2023
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