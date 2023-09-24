Луис Чавес: надеюсь, я адаптируюсь в «Динамо» как можно быстрее, чтобы помочь команде

Мексиканский новичок московского «Динамо» Луис Чавес рассказал об адаптации в стане бело-голубых.

«Да, адаптация в команде проходит хорошо. Я потихоньку учусь и адаптируюсь в российской лиге. «Динамо» — команда со своими идеями. Надеюсь, я адаптируюсь в «Динамо», как можно быстрее, чтобы помочь команде», — сказал Чавес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

27-летний полузащитник стал игроком московской команды в августе этого года. За это время он провёл за «Динамо» четыре матча и отметился одной результативной передачей.

Напомним, вчера, 23 сентября, «Спартак» одержал победу над московским «Динамо» со счётом 1:0 в рамках 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Единственный мяч на свой счёт записал нападающий Тео Бонгонда.