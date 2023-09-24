Семшов: «Локомотив» будет бороться с «Зенитом» за чемпионство

Бывший футболист «Зенита» и «Динамо» Игорь Семшов прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между сине-бело-голубыми и «Локомотивом». Напомним, железнодорожники одержали волевую победу над санкт-петербургской командой со счётом 2:1.

«Получилась хорошая игра с двух сторон. «Зенит» и «Локомотив» провели очень классный матч. Безусловно, «Локомотив» не отсиживался, играл в свою игру, создавал моменты в первом и втором таймах. Команды должны бороться за призовые места, чемпионство. Сыграл роль Глушенков, который за счет индивидуальных качеств решил исход в пользу железнодорожников.

«Зенит» недооценил «Локомотив»? Нет, ни в коем случае. «Локомотив» будет бороться за чемпионство. Сейчас они недобрали свои очки, но у железнодорожников очень сбалансированный состав», — приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Напомним, после результата данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.