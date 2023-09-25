Прудников: более-менее понятно будет зимой, сможет ли «Зенит» бороться за чемпионство

Экс-нападающий московского «Спартака» Александр Прудников заявил, что пока рано делать выводы о результатах «Зенита» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Не могу сказать, что нынешняя третья строчка у «Зенита» сильно удивляет, но делать выводы по его выступлениям пока ещё рано. Примерную картину дел в чемпионате увидим только после первого круга. Станет или нет «Зенит» чемпионом, будет более‑менее видно зимой. Почему петербуржцы сейчас выступают не очень ровно? Ну, об этом надо спросить Семака», — приводит слова Прудникова «Матч ТВ».
На данный момент «Зенит» после девяти туров занимает третье место, имея в активе 17 очков. Подопечные Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. Петербуржцы находятся в одном очке от самарских «Крыльев Советов».
- 25 сентября 2023
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