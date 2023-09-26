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В «Крыльях» ожидают, что матч со «Спартаком» соберёт рекордную посещаемость за два года

В «Крыльях» ожидают, что матч со «Спартаком» соберёт рекордную посещаемость за два года
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Пресс-служба самарских «Крыльев Советов» рассказала о том, что на матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» ожидается рекордная посещаемость за последние два года.

«Ожидаем более 20 тысяч болельщиков. Продажи идут активно, интерес достаточно высокий. Призываем всех болельщиков заранее приобретать билеты. Наверняка будет побит рекорд посещаемости за последние два года. Напомним, на заключительный матч прошлого сезона со «Спартаком» и на кубковый матч с «Зенитом» в этом году пришло по 18 тысяч», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Крыльев».

Встреча пройдёт в воскресенье, 1 октября, и начнётся в 16:30 по московскому времени.

В данный момент «Крылья» находятся на втором месте в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» на два очка меньше, красно-белые располагаются на четвёртой позиции.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
01 октября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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