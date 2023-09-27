Осимхен включён в состав «Наполи» на ближайший матч на фоне скандала из-за видео в TikTok
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Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен попал в заявку неаполитанцев на игру 6-го тура Серии А с «Удинезе», несмотря на скандал из-за видео в социальных сетях.
С «Удинезе» «Наполи» сыграет сегодня, 27 сентября. Встреча пройдёт на стадионе имени Диего Армандо Марадоны в Неаполе, начало — в 21:45 мск. В заявке неаполитанцев на эту игру оказался и Осимхен, который, как сообщалось ранее, может подать в суд на «Наполи» из-за выложенного клубом в соцсети видеоролика с его участием.
По состоянию на сегодняшний день «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав восемь очков по результатам первых пяти сыгранных матчей. Виктор Осимхен в этом сезоне провёл пять матчей в рамках Серии А и забил три гола.
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