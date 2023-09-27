Мор: по уровню и адаптации Миранчук уже готов играть заметную роль в любом клубе Италии
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Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о российском полузащитнике итальянской «Аталанты» Алексее Миранчуке.
«Жаль, что Алексей остался в «Аталанте». Понятно, что здесь он не будет игроком, на которого делается ставка и будет идти игра. По своему уровню и адаптации он уже готов играть заметную роль в любом клубе Италии и проявлять себя. Я расстроился от того, что ему не удалось уйти летом. Надеюсь, зимой он перейдёт в другой европейский клуб. У него практически нет шансов стать лидером «Аталанты», Джан Пьеро Гасперини в него уже не верит», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».
27-летний Миранчук принял участие в трёх матчах «Аталанты» во всех турнирах в этом сезоне. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года.
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