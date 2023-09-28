Стив Брюс: конфликт Санчо и тен Хага? Джейдону нужно просто подойти и извиниться

Бывший тренер ряда клубов английской Премьер-лиги Стив Брюс высказался о конфликте между вингером «Манчестер Юнайтед» Джейдоном Санчо и наставником команды Эриком тен Хагом.

«Единственный способ решить эту проблему – подойти к тренеру и сказать: «Я приношу извинения», а затем извиниться и перед товарищами по команде.

Нельзя зайти в соцсети и начать критиковать тренера. В конце концов, он босс и он принимает решения. Должно быть хоть какое-то уважение к нему.

Нельзя, чтобы для одних были одни правила, а для других – другие. Тен Хаг был принципиален с тех пор, как пришёл. Он не будет мириться с подобным поведением», – приводит слова Брюса Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с Санчо в зимнее трансферное окно. Футболисту запретили тренироваться с основной командой после того, как он отказался извиниться перед тен Хагом, – игрок публично обвинил тренера во лжи в социальных сетях, комментируя отсутствие в заявке на игру 4-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3).