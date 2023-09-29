Франк Лебёф назвал положительные изменения в «ПСЖ» после ухода Месси и Неймара

Бывший защитник сборной Франции Франк Лебёф высказался об изменениях в «ПСЖ» после ухода Лионеля Месси, Неймара и Верратти.

«ПСЖ может удивить всех в Европе. Многие смотрят на «Манчестер Сити», «Реал» и «Баварию», но «ПСЖ» может шокировать многих из нас. Во Франции, если от тебя ждут хорошей игры, именно тогда они взрываются.

Мне нравятся изменения в «ПСЖ». Верратти, Месси и Неймар ушли, но они нашли хороший баланс. Угарте – отличное приобретение. Я люблю его, потому что он лидер и боец – и это именно то, что нужно «ПСЖ» на протяжении 10 лет. Мне также нравится то, что Луис Энрике сделал с передней линией, когда они контрпрессингуют, когда теряют мяч. Мне нравится такой футбол. Преданность игроков «ПСЖ» идеальна», — приводит слова Лебёфа Casinos En Ligne.

После шести туров «ПСЖ» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 11 очков.

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