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Главный тренер «Урала» Гончаренко демонстративно молчал во время флеш-интервью

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко проигнорировал вопросы журналиста во время флеш-интервью после матча с «Ростовом» (2:2).

Журналист «Матч ТВ» попросил тренера екатеринбургской команды прокомментировать назначение пенальти в ворота «Урала», на что Гончаренко ответил красноречивым молчанием. Аналогичную реакцию вызвали следующие вопросы, касавшиеся удаления полузащитника команды Андрея Егорычева и сделанных замен.

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Напомним, сегодня, 29 сентября, состоялся матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и екатеринбургский «Урал». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ). Финальный свисток зафиксировал счёт 2:2.

«Урал» открыл счёт уже на пятой минуте: после удара Андрея Егорычева мяч угодил в Гильерме Шеттине, от которого отлетел в сетку ворот «Ростова». На 17-й минуте Егорычев удвоил преимущество гостей после скидки от Эрика Бикфалви.

На 30-й минуте после подсказки VAR арбитр Роман Галимов назначил пенальти за игру рукой Кики в штрафной «Урала». Защитник «Ростова» Максим Осипенко с 11-метровой отметки сократил отставание в счёте. На 46-й минуте Илья Вахания при помощи рикошета от Мингияна Бевеева забил второй гол хозяев, сравняв счёт.

На 79-й минуте полузащитник «Урала» Андрей Егорычев получил прямую красную карточку, с помощью фола сорвав потенциально голевую атаку соперника. В меньшинстве гости сумели сохранить ничейный счёт.

«Ростов» набрал 10 очков в 10 матчах и остался на 11-м месте турнирной таблицы РПЛ. «Урал», в активе которого 15 очков, располагается на шестой позиции.