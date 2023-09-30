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ЦСКА — «Балтика»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

ЦСКА — «Балтика»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский ЦСКА и калининградская «Балтика». Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Москва). Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
30 сентября 2023, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом туре армейцы на выезде сыграли вничью с «Ростовом» — 3:3, а «Балтика» на своём поле обыграла «Ахмат» со счётом 1:0.

ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за девять матчей. «Балтика» находится на 14-й строчке, заработав семь очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (21).

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