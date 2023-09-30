«Оренбург» — «Зенит»: Марио Фернандес получил травму и ушёл с поля

В эти минуты проходит встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и санкт-петербургским «Зенитом». Матч проводится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Уже на второй минуте матча бразильский нападающий Густаво Мантуан открыл счёт и вывел петербуржцев вперёд. Спустя всего лишь пять минут Дмитрий Воробьёв сравнял счёт. На девятой минуте защитник «Зенита» Марио Фернандес ушёл с поля, получив травму. Вместо него вышел Алексей Сутормин.
Сине-бело-голубые находятся на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 17 очков после девяти матчей. «Оренбург» располагается на 13-й позиции, имея в своём активе восемь очков.
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