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ЦСКА — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00

ЦСКА — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00
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В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся московский ЦСКА и калининградская «Балтика». Команды сыграют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Москва). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 10-й тур
30 сентября 2023, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом туре армейцы на выезде сыграли вничью с «Ростовом» — 3:3, а «Балтика» на своём поле победила «Ахмат» со счётом 1:0.

ЦСКА занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 13 очков за девять матчей. «Балтика» находится на 14-й строчке, заработав семь очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (21).

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