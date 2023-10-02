Врач клуба «Тюмень» оказал медицинскую помощь пассажиру самолёта на пути во Владивосток

Врач футбольного клуба «Тюмень» Игорь Афанасьев оказал медицинскую помощь человеку во время рейса из Новосибирска во Владивосток. Об этом сообщает телеграм-канал «Арена Урала».

По сведениям источника, на полпути во Владивосток одному из пассажиров авиалайнера стало плохо. На просьбу членов экипажа откликнуться тех, кто может оказать медицинскую помощь, отозвался врач «Тюмени». Сибирская команда летела в столицу Дальнего Востока на игру Фонбет Кубка России с местным «Динамо».

На борту оказался ещё один доктор, и сообща с Афанасьевым медики оказали мужчине необходимую помощь и до посадки находились рядом с ним, контролируя его состояние.

Игру с владивостокским «Динамо» «Тюмень» проиграла со счётом 0:2, встреча состоялась 27 сентября. В Мелбет Первой лиге сибиряки занимают третье место в турнирной таблице, набрав 19 очков после 12 проведённых матчей.