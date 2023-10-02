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Ловчев сказал, кого не хватает в обороне «Спартаку»

Ловчев сказал, кого не хватает в обороне «Спартаку»
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Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев заявил, кого не хватает красно-белым в обороне.

«При определённых тренерах мне было не очень интересно смотреть на игру «Спартака». Сейчас смотреть игру команды, как и весь российский чемпионат, стало намного интересней: пришедшее с Запада определение «поставить автобус у ворот» у нас уже не практикуется. Изменилась структура футбола в нашем чемпионате — все стали играть в атаку, стало много моментов и голов. Но мне как бывшему защитнику видно, что мало кто понимает, как наладить игру в обороне «Спартака» и избавить её от грубых ошибок. Единственный, кто за долгое время смог наладить игру в защите, — Неманья Видич, который сам всех расставил и страховал», — приводит слова Ловчева ТАСС.

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