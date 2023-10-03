Оганесян — о победе над «Зенитом»: мы вписали своё имя в историю клуба

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян высказался о победе своего клуба над санкт-петербургским «Зенитом» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги (3:1).

«Можно сказать, что сенсация. Это исторический момент, потому что ранее «Оренбург» не обыгрывал «Зенит». В этот раз получилось. Мы вписали своё имя в историю клуба.

Все настраивались на матч, как на игру с сильным соперником. Большинство ребят знали про статистику, тренер на теории тоже нам об этом напомнил, но особого значения ей никто не придавал», — сказал Оганесян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

На данный момент оренбуржцы занимают 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. «Зенит» располагается на четвёртом месте с 17 очками.