Новичок «Динамо» Чавес сравнил чемпионаты России и Мексики

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес сравнил чемпионаты России и Мексики, а также оценил уровень Российской Премьер-Лиги.

«Российская и мексиканская лиги отличаются по стилю, здесь больше упор на физику. Но в целом уровень в РПЛ очень хороший. Я уже постепенно адаптируюсь ко всему, чувствую себя лучше в команде», — приводит слова Чавеса «РИА Новости Спорт».

Напомним, Чавес перешёл в московскую команду этим летом из мексиканской «Пачуки» за € 6,5 млн. На данный момент Луис сыграл пять матчей за «Динамо» во всех турнирах, где отметился одной голевой передачей в Фонбет Кубке России.

На данный момент «Динамо» в МИР Российской Премьер-Лиге располагается на пятой строчке турнирной таблицы с 16 очками.