Евгений Луценко: если зимой ни с кем не поеду на сборы, то повешу бутсы на гвоздь

Бывший нападающий московского «Динамо» и тульского «Арсенала» Евгений Луценко высказался о возможном завершении карьеры.

«Могу ли сказать, что завершил карьеру? Всё выглядит именно так. Я без команды, трансферное окно закрыто… Я провёл весь прошлый сезон, особо без травм, так что мысль о завершении карьеры у меня в голове не укладывается. Но фактически всё выглядит так, что я закончил. Если в январе я не поеду ни с какой командой на сборы, то можно будет сказать, что я завершил карьеру именно зимой. До начала следующего года может ещё что-то произойти. Если зимой ни с кем не поеду на сборы, то повешу бутсы на гвоздь», — приводит слова Луценко «Евро-Футбол.Ру».

36-летний нападающий находится без клуба с июля 2023 года. Последней командой Луценко был тульский «Арсенал», за который футболист выступал с 2019 года.