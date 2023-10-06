Белоус назвал причины плохой игры «Ростова» в РПЛ

Вывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус поделился мнением, почему в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» находится в нижней части турнирной таблицы.

«Мелочей в футболе хватает. То, что Карпин, Онопко, Кафанов совмещают работу и в сборной России, и «Ростове», накладывает отпечаток на выступление команды во внутреннем чемпионате, с негативной стороны. На пользу это клубу не идёт. У сборной нет регулярных игр сейчас, а на товарищеские матчи в октябре тренерскому штабу надо заранее готовиться. В прошлом году «Ростов» боролся за медали, сейчас рискует попасть в зону стыковых матчей.

Да, возможности у ростовчан не такие, как у многих клубов РПЛ, но не на 12-е место в турнирной таблице. Та молодёжь, кто играл в прошлом году, по идее, стали опытнее, надо разбираться, почему сейчас такой результат. Мне кажется, в прошлом году команда играла более компактно, дисциплинированнее в атаке, был и Полоз впереди. Всё-таки надо не только продавать игроков, но и покупать, вкладываться. Пока этого не видно», — приводит слова Белоуса Legalbet.

После 10 туров «Ростов» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.