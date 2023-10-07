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Вратарь «Урала» Щербицкий: готов хоть куда поехать, лишь бы быть с командой

Вратарь «Урала» Щербицкий: готов хоть куда поехать, лишь бы быть с командой
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Голкипер футбольного клуба «Урал» Денис Щербицкий рассказал о своём восстановлении после полученного повреждения.

«Почему пропустил старт сезона? Всё из-за повреждения. Долго восстанавливался. Наконец-то удалось это преодолеть, уже месяц тренируюсь в полном объёме. Спасибо тренерскому штабу — мне дали время спокойно подготовиться к общей группе. Вообще, безумно не хватало атмосферы выездов. Давно не проводил много времени в коллективе. Готов хоть куда поехать, лишь бы быть с командой», — приводит слова Щербицкого пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.

27-летний белорусский вратарь перешёл в стан екатеринбуржцев в июле этого года. Ранее футболист выступал за БАТЭ из города Борисов. В составе «Урала» Щербицкий пока не провёл ни одного матча.

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