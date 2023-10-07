ЖФК «Зенит» — ЖФК ЦСКА: стартовые составы команд на матч 22-го тура Суперлиги

В матче 22-го тура женской Суперлиги встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Мариной Крупской. Начало игры — в 16:30 мск.
Стартовые составы команд:
«Зенит»: Гриченко, Куропаткина, Лазаревич, Симановская, Цыбутович, Гживиньска, Ильиных, Пантюхина, Поздеева, Диаш, Якупова.
ЦСКА: Щербакова, Братко, Дамьянович, Мануйлова, Мясникова, Плешкова, Ордега, Петрова, Смирнова, Черномырдина, Онгене.
В матче первого круга «Зенит» одержал победу со счётом 2:0.
ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Российской Суперлиги. Команда набрала 60 очков после 21 матча. «Зенит» находится на второй строчке, заработав 57 очков.
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