ЖФК «Зенит» — ЖФК ЦСКА: стартовые составы команд на матч 22-го тура Суперлиги

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В матче 22-го тура женской Суперлиги встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Мариной Крупской. Начало игры — в 16:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Гриченко, Куропаткина, Лазаревич, Симановская, Цыбутович, Гживиньска, Ильиных, Пантюхина, Поздеева, Диаш, Якупова.

ЦСКА: Щербакова, Братко, Дамьянович, Мануйлова, Мясникова, Плешкова, Ордега, Петрова, Смирнова, Черномырдина, Онгене.

В матче первого круга «Зенит» одержал победу со счётом 2:0.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Российской Суперлиги. Команда набрала 60 очков после 21 матча. «Зенит» находится на второй строчке, заработав 57 очков.