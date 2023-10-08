Роман Павлюченко: для Абаскаля матч с ЦСКА может стать судьбоносным

Бывший футболист Роман Павлюченко высказался о значении матча 11-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА для главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. Встреча состоится сегодня, 8 октября. Начало игры — в 19:00 мск.

«Не исключаю, что для Абаскаля матч с ЦСКА может стать судьбоносным. В последнее время идёт много разговоров. Я сам говорил дать Абаскалю шанс после 0:4 в Самаре. Но там было 0:3 от «Динамо». Если сейчас будет ещё и поражение от ЦСКА, клуб будет принимать меры. Встряска команде точно нужна. А в футболе нельзя поменять футболистов — меняют тренера. Может, кого-то уже ищут, может, доверяют Абаскалю. Трудно. Не работаю в структуре клуба, но думаю, что в случае поражения от ЦСКА будут изменения», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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