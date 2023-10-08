Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Павлюченко: для Абаскаля матч с ЦСКА может стать судьбоносным

Роман Павлюченко: для Абаскаля матч с ЦСКА может стать судьбоносным
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Роман Павлюченко высказался о значении матча 11-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА для главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. Встреча состоится сегодня, 8 октября. Начало игры — в 19:00 мск.

«Не исключаю, что для Абаскаля матч с ЦСКА может стать судьбоносным. В последнее время идёт много разговоров. Я сам говорил дать Абаскалю шанс после 0:4 в Самаре. Но там было 0:3 от «Динамо». Если сейчас будет ещё и поражение от ЦСКА, клуб будет принимать меры. Встряска команде точно нужна. А в футболе нельзя поменять футболистов — меняют тренера. Может, кого-то уже ищут, может, доверяют Абаскалю. Трудно. Не работаю в структуре клуба, но думаю, что в случае поражения от ЦСКА будут изменения», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Купить билет на дерби «Спартак» – ЦСКА можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
«Спартак» против ЦСКА в РПЛ! Судьбоносное дерби для Абаскаля. LIVE
Live
«Спартак» против ЦСКА в РПЛ! Судьбоносное дерби для Абаскаля. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android