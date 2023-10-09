Градиленко о трансферах «Спартака»: Файзуллаева купили за € 500 тыс., Медину – за € 7 млн

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Градиленко раскритиковал купленных футболистов красно-белых.

«О чём говорить, когда у тебя в составе непонятно как вообще попавшие в команду футболисты? Например, Рябчук – очень слабый игрок, таких и в России найти можно. Потом – Дуарте, Мартинс, Медина. Да, он забил на 90+7-й случайно, но игрок-то он слабый. А его купили, если я не ошибаюсь, за € 7 млн! Это катастрофа. Ребята, вы что творите?

Я говорю в целом и глобально – ребята, давайте уже сделайте что-то. Обращаюсь к руководителям клуба. Давайте уже что-то поменяйте. Потому что брать, мягко говоря, не очень сильных футболистов за огромные деньги, которым ещё платят большие зарплаты… Пожалуйста, есть пример ЦСКА, который купил Файзуллаева за € 500 тысяч — а Медина стоил € 7 млн! Это в 14 раз больше. И это только трансфер, мы ещё не берём зарплату. А у того же Медины она € 2 млн, вероятно. Это ₽ 500 тысяч в день. В день! Ребята, вы спуститесь на землю», — приводит слова Градиленко «РБ Спорт».