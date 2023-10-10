Тите стал новым главным тренером «Фламенго»

Бывший главный тренер сборной Бразилии Тите возглавил бразильский «Фламенго».

«Фламенго» сообщает, что клуб достиг соглашения с тренером Тите о том, чтобы он возглавил команду. Специалист подписал контракт до 2024 года и с завтрашнего дня приступит к работе.

В тренерский штаб нового главного тренера войдут его помощники: Матеус Бачи, Клебер Ксавье и Сезар Сампайо, а также тренер по физической подготовке Фабио Махсереджян и аналитик Лукас Оливейра.

Мы желаем им всем отличной работы и больших успехов», — написано в официальном аккаунте «Фламенго» в «Твиттере».

Тите возглавлял сборную Бразилии с лета 2016 года по зиму 2022 года. Ранее он тренировал множество клубов на родине, а также работал с командами из ОАЭ.