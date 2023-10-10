Моуринью: существует антимоуриньюнизм – ему следуют люди, которые рады неудачам «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о людях, которые радуются его неудачам.

«Существует антимоуриньюнизм. Особенно в Риме, где есть два клуба. Моуриньюнизма придерживаются люди, которые знают, чего я добился. Антимоуриньюнизму следуют те, кто всё время радуется, когда «Рома» не выигрывает трофеи и не добивается успехов в Европе. Они веселятся на радио — это нормально.

Антимоуриньюнизм продаётся, моуриньюнизм – это стиль жизни. Я говорю это потому, что вижу людей на улицах, во всех точках мира, которые идентифицируют себя со мной и с моим образом жизни», – приводит слова Моуринью AS.

На данный момент «Рома» располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда Моуринью набрала 11 очков после восьми туров.