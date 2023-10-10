Нигматуллин: УЕФА не может пойти против общественного мнения. Отмена решения ожидаема

Бывший футболист Руслан Нигматуллин высказался об отмене решения УЕФА о допуске сборных России не старше 17 лет к участию в соревнованиях под эгидой организации.

«Нельзя назвать данную ситуацию провокацией со стороны УЕФА. Это выражение общественного мнения в чистом виде. УЕФА просто не может пойти против него. Это вызовет резонанс. Сейчас общественное мнение почти однозначное. Уверен, что рано или поздно оно изменится. Нам остаётся только ждать. Это единственный вариант для нас, к сожалению. С ними бесполезно спорить. Если честно, это было крайне ожидаемо. Не верилось в то, что нас действительно вернут так быстро. Для наших молодых футболистов эта ситуация крайне неприятна. Им только дали надежду и сразу же её забрали», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.