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Бензема: чувствуешь себя спокойно, когда находишься в Мекке

Бензема: чувствуешь себя спокойно, когда находишься в Мекке
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Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема высказался о причинах своего перехода в саудовский клуб из мадридского «Реала». Французский футболист — мусульманин по вероисповеданию.

«Саудовская Аравия — мусульманская страна, меня встретили с распростёртыми объятиями, и я сразу почувствовал себя любимым. Чувствуешь себя спокойно, когда находишься в Мекке (священный город мусульман. — Прим. «Чемпионата»).

Когда футбольный проект зарождался в Саудовской Аравии, он казался огромным во всех отношениях. Я хотел быть его частью, чтобы помочь развитию футбола в этой стране. Здесь у футболистов много неподдельной страсти. Я доволен уровнем футбола в местном чемпионате. Я действительно был удивлён, потому что, находясь в Европе, видел не так много матчей с участием саудовских команд», — приводит слова Бензема Sport.es.

В текущем сезоне Бензема провёл за «Аль-Иттихад» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с саудовским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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