Россия — Камерун: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 12 октября, состоится товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

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В очных матчах команды встречались лишь дважды. На чемпионате мира 1994 года сборная России разгромила камерунцев со счётом 6:1, а в июне 2011 в товарищеской игре команды разошлись миром — 0:0.

Матч с Камеруном станет для сборной России первым на октябрьских учебно-тренировочных сборах. В понедельник, 16 октября, национальная команда сыграет с ещё одной африканской командой — Кенией. Встреча состоится в Анталье (Турция).

Напомним, учебно-тренировочные сборы национальной команды стартовали в понедельник, 9 октября, в Новогорске и продлятся до 16 октября. 2 октября тренерский штаб сборной России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на октябрьские учебно-тренировочные сборы 29 игроков.