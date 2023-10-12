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Россия — Камерун: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

Россия — Камерун: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск
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Сегодня, 12 октября, состоится товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Купить билет на матч России и Камеруна можно с помощью нашего сервиса «Билеты».

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В очных матчах команды встречались лишь дважды. На чемпионате мира 1994 года сборная России разгромила камерунцев со счётом 6:1, а в июне 2011 в товарищеской игре команды разошлись миром — 0:0.

Матч с Камеруном станет для сборной России первым на октябрьских учебно-тренировочных сборах. В понедельник, 16 октября, национальная команда сыграет с ещё одной африканской командой — Кенией. Встреча состоится в Анталье (Турция).

Напомним, учебно-тренировочные сборы национальной команды стартовали в понедельник, 9 октября, в Новогорске и продлятся до 16 октября. 2 октября тренерский штаб сборной России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на октябрьские учебно-тренировочные сборы 29 игроков.

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