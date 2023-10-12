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Кузяев: потеря Малкома сказалась на «Зените». Возможно, зимой будут сделаны ещё трансферы

Кузяев: потеря Малкома сказалась на «Зените». Возможно, зимой будут сделаны ещё трансферы
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Полузащитник французского «Гавра» и сборной России Далер Кузяев поделился впечатлениями от игры «Зенита» в сезоне-2023/2024.

«Я не так много матчей смотрел, чтобы судить. Но Малком в прошлом сезоне был лучшим игроком нашей команды: много забивал, отдавал голевые передачи, стягивал на себя по несколько соперников. Естественно, что потеря столь ключевого игрока сказалась. Андрей Мостовой был один из лучших в «Зените», пока не получил две травмы подряд. Его потеря тоже сказывается. Но в команде есть и другие отличные футболисты, для которых это шанс проявить себя. Я надеюсь, что после перерыва ситуация улучшится. Возможно, зимой будут сделаны ещё трансферы, которые помогут «Зениту», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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