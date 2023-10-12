Отец игрока «Краснодара» Кокшарова: никакие варианты аренды не рассмотрим — у нас контракт

Эдуард Кокшаров, отец нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова, высказался о положении своего сына в команде.

«Нормальная история, что Александр сейчас мало играет. Он должен зарекомендовать себя, получить доверие тренера. Прежде всего он должен быть работоспособным, иметь большое желание, набраться опыта. Никакие варианты аренды не рассмотрим — у нас контракт с «Краснодаром».

Ему нужно отдавать долги. Клуб его воспитал, сейчас не думаем об уходе. Сколько времени понадобится? Думаю, так же, как и Сперцяну. Я ему сказал, что стабильно играть он будет не раньше 20 лет. Пусть пока притрётся, наберётся опыта, обрастёт мышцами, станет физически крепче», – приводит слова Кокшарова Metaratings.

18-летний Кокшаров является воспитанником «Краснодара». Его контракт с «быками» рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне россиянин провел за команду пять игр во всех турнирах и отдал один результативный пас. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в € 300 тысяч.