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«Это новое поколение всегда в телефоне». Игрок «Юнайтед» Дало подшутил над Роналду

«Это новое поколение всегда в телефоне». Игрок «Юнайтед» Дало подшутил над Роналду
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало в своей социальной сети подшутил над нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду, с которым они вместе были вызваны в сборную Португалии на грядущие матчи квалификации к Евро-2024.

Дало выложил фотографию с Роналду, который сидит рядом с ним и смотрит в свой смартфон, подписав её: «Это новое поколение всегда в телефоне».

Фото: Социальные сети Диогу Дало

Напомним, в октября национальная команда Португалии проведёт два матча в квалификации к чемпионату Европы 2024 года. Завтра, 13 октября, португальская сборная на домашнем стадионе примет Словакию. 16 октября подопечные Роберто Мартинеса сыграют в матче с национальной командой Боснии и Герцеговины.

После шести игр в квалификации к Евро-2024 сборная Португалии набрала 18 очков и на текущий момент занимает первое место в группе J.

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