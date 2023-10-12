«Это новое поколение всегда в телефоне». Игрок «Юнайтед» Дало подшутил над Роналду

Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало в своей социальной сети подшутил над нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду, с которым они вместе были вызваны в сборную Португалии на грядущие матчи квалификации к Евро-2024.

Дало выложил фотографию с Роналду, который сидит рядом с ним и смотрит в свой смартфон, подписав её: «Это новое поколение всегда в телефоне».

Фото: Социальные сети Диогу Дало

Напомним, в октября национальная команда Португалии проведёт два матча в квалификации к чемпионату Европы 2024 года. Завтра, 13 октября, португальская сборная на домашнем стадионе примет Словакию. 16 октября подопечные Роберто Мартинеса сыграют в матче с национальной командой Боснии и Герцеговины.

После шести игр в квалификации к Евро-2024 сборная Португалии набрала 18 очков и на текущий момент занимает первое место в группе J.