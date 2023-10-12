Карпин: Россия может играть лучше. Сегодня допускали необъяснимые потери

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал игру своей команды в матче с Камеруном (1:0).

«Нервов было больше, потому что можем играть лучше. Если исключим необъяснимые потери в простых ситуациях, будет лучше. Я не могу это объяснить — потеря вдруг из пустого места, опасные атаки допускали. Если этот брак исключить, то даже сегодня было бы намного лучше», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 12 октября, состоялся товарищеский матч сборной России с национальной командой Камеруна. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Халидом Салехом Аль-Тураисом (Саудовская Аравия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:00 мск. Россия одержала победу со счётом 1:0.

В понедельник, 16 октября, российская национальная команда сыграет с ещё одной африканской командой — Кенией. Встреча состоится в Анталье (Турция).