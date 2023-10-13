Кафанов: во всех непростых ситуациях у ворот России Сафонов сыграл просто и надёжно

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру голкипера национальной команды Матвея Сафонова в матче с Камеруном (1:0).

«Безусловно, «сухарь» Сафонова важен, учитывая уровень соперника. Он вообще очень хороший матч провёл. У него была высокая концентрация до конца игры. Во всех непростых ситуациях, которые были у наших ворот, он сыграл просто и надёжно.

Это он говорит, что в него просто мячи попали. Но это просто, когда ты всё правильно делаешь. Сколько таких ситуаций, когда даже сильные вратари пропускают. Я ему видео показывал — когда всё правильно делаешь, неважно, какого уровня нападающий напротив. Если вратарь всё делает правильно, у него большие шансы защитить свои ворота. Это был именно такой случай — на него один на один выходил Венсан Абубакар, хороший нападающий, и Матвей его переиграл. Также было и во втором тайме с моментом один на один», — приводит слова Кафанова «РИА Новости Спорт».