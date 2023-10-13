Тарханов: сборная России переработала много критики и неплохо сыграла с Камеруном

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о прошедшем накануне матче между сборными России и Камеруна (1:0).

«Неплохая игра получилась у сборной России в матче с Камеруном. Было много моментов, обе команды могли победить. Сафонов выручил в трёх-четырёх моментах, но и вратарь Камеруна сыграл здорово. Соперник немного прижал в концовке матча, но игра была хорошая.

Этот матч нельзя сравнивать с прошлыми играми. Тут у футболистов сборной России был другой настрой на соперника. Переработали много критики и сыграли неплохо. Но и был брак, которого можно было не допускать», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

12 октября сборная России дома со счётом 1:0 обыграла команду Камеруна в товарищеском матче. 16 октября команда Валерия Карпина сыграет с Кенией.