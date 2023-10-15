Евсеев: моя цель — поднять «Кубань» выше

Главный тренер краснодарской «Кубани» Вадим Евсеев поделился целями и задачами в клубе. Он заявил, что хочет поднять команду выше в турнирной таблице Первой лиги.

«Вы видите, на каком месте находится команда? Моя цель — поднять её выше. Меня не приглашают в команды-лидеры. Только туда, где есть проблемы. Хотелось бы, конечно, поработать там, где нужно решать другие задачи», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

Напомним, в данный момент «Кубань» располагается на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице Первой лиги, имея в своём активе 12 очков. 14 октября в матче 14-го тура Мелбет Первой лиги краснодарская команда одержала победу над московским «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 2:1.