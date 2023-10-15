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«Понимаем, что есть скепсис». Тренер женской команды «Спартака» обратился к болельщикам

«Понимаем, что есть скепсис». Тренер женской команды «Спартака» обратился к болельщикам
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Главный тренер ЖФК «Спартак» Вадим Козлов обратился к болельщикам.

«Мы понимаем, что в среде болельщиков ФК «Спартак» есть определённый скепсис относительно женского футбола. Я и команда готовы гарантировать, что мы будем показывать интересный футбол, на который приятно смотреть. Где будет большое количество острых моментов, опасная игра у чужих ворот, неуступчивость, характер, который часто женщины проявляют сильнее, чем мужчины, особенно в игровых видах спорта. Нам бы хотелось, чтобы болельщики чувствовали, что этим девушкам абсолютно не всё равно. Они ценят каждого пришедшего на стадион человека. И за каждого готовы биться на поле. Просим всех болельщиков «Спартака» отнестись положительно к созданию женской команды, постоять за нас. Мы постараемся, чтобы вам не было стыдно», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

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