Константин Кучаев обратился к ЖФК ЦСКА в преддверии финала Кубка России с «Зенитом»

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев поддержал ЖФК ЦСКА перед финальным матчем Кубка России с «Зенитом».

«Девчонки, привет! Мы знаем, что у вас очень важная игра с «Зенитом» — финал Кубка России. Мы хотим пожелать вам только победы, не сдаваться, показать свой максимум. Помните — ЦСКА всегда будет первым!» — приводит слова Кучаева телеграм-канал ЖФК ЦСКА.

Напомним, встреча состоится сегодня, 15 сентября. Матч пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру обслужит судейская бригада во главе с Верой Опейкиной. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В полуфинале Кубка России ЖФК ЦСКА прошёл «Локомотив», обыграв его в серии пенальти. В свою очередь, «Зенит» в полуфинальном матче оказался сильнее «Звезды-2005», добыв победу с минимальным счётом 1:0.