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На Украине выдвинули обвинения командиру роты, который фиктивно взял футболистов на службу

На Украине выдвинули обвинения командиру роты, который фиктивно взял футболистов на службу
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МВД Украины выдвинуло обвинения командиру роты охраны Ивано-Франковского ТЦК (военкомата) в фиктивном зачислении на военную службу нескольких футболистов. Спортсмены числились в роте и ежемесячно получали денежное вознаграждение, при этом не отбывая службу по факту. Общий ущерб оценивается в $ 41 тыс.

«Полиция предъявила обвинение командиру роты охраны Ивано-Франковского областного ТЦК, фиктивно зачислившему на военную службу футболистов местного клуба. После «принятия присяги» семь футболистов несли службу исключительно на бумаге», — информирует пресс-служба МВД Украины в своём телеграм-канале.

Отмечается, что командиру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В рамках уголовного производства также будет дана правовая оценка действиям футболистов.

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