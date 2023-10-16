На Украине выдвинули обвинения командиру роты, который фиктивно взял футболистов на службу

МВД Украины выдвинуло обвинения командиру роты охраны Ивано-Франковского ТЦК (военкомата) в фиктивном зачислении на военную службу нескольких футболистов. Спортсмены числились в роте и ежемесячно получали денежное вознаграждение, при этом не отбывая службу по факту. Общий ущерб оценивается в $ 41 тыс.

«Полиция предъявила обвинение командиру роты охраны Ивано-Франковского областного ТЦК, фиктивно зачислившему на военную службу футболистов местного клуба. После «принятия присяги» семь футболистов несли службу исключительно на бумаге», — информирует пресс-служба МВД Украины в своём телеграм-канале.

Отмечается, что командиру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В рамках уголовного производства также будет дана правовая оценка действиям футболистов.